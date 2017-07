Schonach Neuer Treffpunkt für Jung und Alt

Der Gemeinderat gehe mit der Verwaltung seit Jahren den konsequenten Weg, die Ortsmitte zu stärken und zu erneuern. Begonnen habe man mit dem Rathaus, dessen Außenanlagen, dem Schulhof und jetzt gehe es mit dem Kurparkprojekt weiter, erläuterte Frey: "Schonach wird durch die große Umbaumaßnahme im Kurpark aufgewertet und verschönert. Wir möchten einen Platz schaffen, auf dem sich Jung und Alt begegnen können, an dem sie Freude haben, wo man einkehren und einfach einen Tag in wunderbarer Atmosphäre genießen darf. Es kommt hiermit neues Leben in den Park. Auch mit dem attraktiv gestalteten Bistro. Mit Birgit Duffner haben wir eine Pächterin aus Schonach gefunden, die sich damit einen Lebenstraum erfüllt und der wir eine möglichst immer volle Hütte wünschen." Allen viel Freude und Vergnügen in der neuen Anlage wünschte auch Christian Kuner namens der Planer.