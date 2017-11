Schonach Naturpflege auf dem Feldberg

Dass der Schwarzwaldverein den ganzen Schwarzwald im Fokus hat und sich die Arbeit der Mitglieder nicht nur auf Tätigkeiten innerhalb der einzelnen Ortsvereine beschränkt, wurde kürzlich bei der großen Landschaftspflegeaktion wieder deutlich.

Schonach. Das Naturschutzreferat des Schwarzwaldvereins lud die Mitglieder auf den Feldberg ein, um Strauch und Busch auf den Leib zu rücken. Eine der Hochweiden am Baldenweger Buck, nordöstlich des Feldberggipfels, sollte von Gehölzen befreit werden, damit sie weiterhin in traditioneller Weise beweidet werden kann. Mit dabei waren auch Hannelore Böttcher und Martin Hettich von der Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Schonach. Gemeinsam mit rund 80 weiteren Personen aus den verschiedenen Ortsgruppen des Vereins machten sie sich einen ganzen Samstag lang an die Arbeit, um die Beweidungsmöglichkeit für die Tiere der Baldenweger Weidegenossenschaft zu verbessern.

"In Kleingruppen haben wir die ganze Fläche abgeräumt", beschreibt Hettich. Jeder hatte – von der Heckenschere bis zur Motorsäge – geeignetes Werkzeug dabei. Das Reisig wurde direkt an Ort und Stelle verbrannt, die gefällten Baumstämme von zwei Pferden abtransportiert.