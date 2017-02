Schonach Narren zünden Feuerwerk des Humors

Das Motto

Die Rahmenhandlung zieht sich jedes Jahr durch den ganzen Zunftabend und wird immer von den beiden Narrenräten Martin Schmidt und Uwe Kammerer gestaltet. Verschiedene Auftritte mit kleineren Episoden oder größeren Ereignissen werden dazwischen geschaltet. "Im Herzen von Schonach tut sich was", hieß das Motto in Anlehnung an die geplanten Bauarbeiten im Kurgarten. Beim Zunftabend 2016 stand die Mauer um die geplante Strumbel-Uhr im Mittelpunkt, jetzt wurde die Uhr des zeitgenössischen Künstlers Stefan Strumbel feierlich begraben. Die Beerdigung wurde von den schwarz gekleideten Narrenräten herzergreifend mit Tränen und Blumen zelebriert.

Gleich danach begann die Rahmenhandlung rund ums Grab und ums Kondolenzbuch. Der Zunftmeister DT verkörperte dabei den Totengräber Rudolf Dold und stützte sich bei den tiefsinnigen Gesprächen immer auf seine Schaufel. Da zum 1. Juni im Haus des Gastes ein neues Café eröffnet wird, fand sich für Uwe Kammerer ebenfalls die passende Starrolle. Überzeugend mimte er die künftige Wirtin Birgit Duffner, die staunend im Publikum saß und sich nun unter öffentlicher Anleitung auf ihre ungewohnte Aufgabe vorbereiten konnte. "Das Wirtschäftle wird natürlich auch im Freien bestuhlt, aber nicht nur rund ums Dorf, sondern bis an die Triberger Stadtgrenze hinab", plante Kammerer. Er legte großen Wert auf Demokratie in der Küche und im Lokal, darum ließ er das närrische Publikum nicht nur über die Anzahl der Rosinen im Käsekuchen abstimmen, sondern auch über den Speiseplan.

Das Programm

Nach dem demokratischen Kuddelmuddel im neuen Kurgarten-Café trat dann der Ozumei in seiner Traditonsrolle als Hulda Laugenweckle auf. Der Vortrag in Versform und Schonacher Dialekt stellte ebenfalls den Kurgarten als Herz des Dorfes in den Mittelpunkt. Dabei wurde auch Bürgermeister Jörg Frey durch den Kakao gezogen. „"n sinere erschde Amtszitt isch de Brauer abgrisse worre, in de zwaide s`Lamm on jetz gitt es riesige Erdbewegunge im Kurgarde on e ganzjährigs Café konnt au no ni", rügte Jonny Kienzler unter dem Jubel des Publikums.

Dann wandte er sich Triberg zu. Er könne einfach nicht verstehen, warum die Tierschützer den Greifvogelpark ablehnen, schließlich sei dort der ideale Standort, schräge Vögel gebe es im Städtle schon immer. Nach seinem Abschiedslied für die Strumbel-Uhr wollte der Beifall kein Ende mehr nehmen.

Sehr unterhaltsam war der Auftritt der beiden Schmidt-Brüder Andreas und Mathias, die beide behaupteten, sie seien der berühmte Sänger Gabalier aus Österreich. Da konnte auch Robin Kienzler, der sich als heimischer Olympia-Sieger Hans-Peter Pohl und Streitschlichter outete, nicht mehr viel ausrichten.

Viel zu lachen gab es über die beiden rumänischen Gastarbeiter Mike Spinner und Armin Burger, die den Heidnischen Jäger noch einmal mit einem Landjäger ehrten und auf einen hohen Thron klettern ließen. Doch den Vogel schoss der Ozumei ab, der auch noch als Vogelhändler auftrat. Nicht nur Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel lachte schallend über die originellen Vögel, die sich um eine Anstellung im Greifvogelpark bewerben wollten.

Das rührselige Märchen von Hänsel und Gretel präsentierten Matze Dold und Hartmut Burger, bevor dann der Förderverein der Strohhut-Fabrik den glanzvollen Abschluss bildete. Die Geschichte rund um Strohhüte und Honig endete in einem wilden Tanz, den Eva Spinner mit dem Narrenrat einstudiert hatte.