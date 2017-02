Schonach Narren stehen bereit

Die Truppe der Narrenräte der Schonacher Narrenzunft hat bereits vor einigen Wochen mit den Vorbereitungen begonnen. Umso größer ist die Vorfreude innerhalb der Räte, dass am kommenden Montag der Vorverkauf der Karten beginnt. Wie gewohnt sind die Karten in der Tourist- Informationen für den Preis von sieben Euro erhältlich. Der Zunftabend findet am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr statt. Der Einlass ist ab 18 Uhr.

Auch dieses Jahr dürfen sich die Gäste über ein spannendes Programm, welches das letztjährige Dorfgeschehen närrisch durchleuchtet, freuen. Das Motto des Zunftabends "Im Herzen von Schonach bewegt sich was" kommt dem einen oder anderen Schonacher vielleicht bekannt vor. So ziert dieser Spruch seit vergangenem Sommer das Banner der bereits gestarteten Kurgartenumgestaltung. Was sich die Narrenräte zu dieser Steilvorlage der Schonacher Gemeinde einfallen ließen, bleibt jedoch bis zum Zunftabend ein Geheimnis.

Auch dieses Jahr bietet das Küchenteam den Gästen zudem Schmackhaftes an. Einem deftigen "Z’Nachtessen" steht somit nichts im Weg. Ein weiteres Highlight ist in der Getränkeliste der Bar zu finden. Was genau sich unter dem Codewort "Bix" verbirgt, möchte Oberzunftmeister Jonny Kienzler noch nicht verraten.