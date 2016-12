Schonach Nachwuchs belebt Adventskalender

Adventsatmosphäre machte sich breit, als die bewährten Adventskalender-Musiker Franz Hör und Andreas Kaiser zu ihren Gitarren griffen und gemeinsam mit den Besuchern Lieder aus den neuen Liederbüchern aussuchten.

Kinder erkunden das Gelände bei Nacht

Während die Erwachsenen den Abend nutzten, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen, bot sich für die Kindergartenkinder die einmalige Gelegenheit, bei Nacht und zu ungewohnter Zeit auf dem Kindergartengeländer herum zu tollen. In den kommenden Tagen vor Weihnachten erwartet die Besucher ein buntes Kaleidoskop an adventlichen Anregungen und Gedanken.

Der Kinderchor wird bei Familie Dieterle in der Ginsterstraße am 12. Dezember singen. Am 11. Dezember spielen die Bläser des Hegerings beim Stadtwirt und der MGV Sängerkreis stimmt am 8. Dezember bei Moosis-Lesecafe auf die feierliche Zeit ein.

Einen besonderen Charme zaubern die Adventsfenster in den Außenbezirken in den Adventskalender. Am Montag, 5. Dezember öffnet ein Fenster im Laubwald, am 16. auf dem Rotenberg und am 22. auf dem Rensberg. Alle Fenster öffnen um 18 Uhr und sie sind bis 22 Uhr beleuchtet.