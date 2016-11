Schonach Nach vielen Proben folgt die Kür

"Die Tenorsoli singt der in Buenos Aires geborene Daniel Kluge. Von 1999 bis 2003 erfuhr er die erste Gesangsaubildung als Aurelius Sängerknabe in Calw", erläutert Spath. Ab 2004 studierte Kluge an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Seit 2010 ist er Ensemblemitglied der Oper Stuttgart. Bariton Daniel Sütö begann seine Gesangsausbildung an der staatlichen Musikhochschule Trossingen. Er war unter anderem an Produktionen der Bamberger Symphoniker, bei den Salzburger Festspielen und bei Konzerten in Granada und Sankt Petersburg beteiligt. Zurzeit unterrichtet er an der Musikhochschule Trossingen als Dozent für Gesang sowie an der Musikakademie Villingen und an der Musikschule St. Georgen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der Schonacher Pfarrkirche und dauert rund anderthalb Stunden. Erwachsene zahlen zehn Euro, Schüler und Studenten acht Euro Eintritt. Karten sind in der Tourist-Info im Haus des Gastes, in den Pfarrbüros in Schonach und St. Georgen, in der Buchhandlung Haas in St. Georgen und an der Abendkasse erhältlich.