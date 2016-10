Schonach. Beim Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienwohnhaus in der Schonacher Sommerbergstraße am späten Dienstagabend entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 500 000 Euro. Dies teilte Stephan Stitzenberger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit. Konkrete Angaben zur Brandursache in dem Gebäude mit 19 Wohnungen konnte er immer noch keine machen. Auch den ganzen Freitag über waren Kriminaltechniker vor Ort, um nach der genauen Brandursache zu forschen. Die polizeilichen Ermittlungen, für die das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen federführend zuständig ist, werden fortgeführt, wie Stitzenberger sagte