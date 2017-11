Schonach Musikverein probt für das Jahreskonzert

Bereits am Probewochenende wurden die vom Dirigenten der Kurkapelle, Markus Kammerer, ausgewählten Stücke ausgiebig und fleißig geprobt. In Gesamt- sowie in Satzproben in welchen die einzelnen Register, unter den Leitungen von Markus Kammerer, Daniel Offenburger, Hansjörg Hilser sowie Frank Fehrenbach die Musikstücke genau unter die Lupe nahmen, wurde das ganze Wochenende über eifrig auf das das kurz bevorstehende Konzert geprobt.

Auch dieses Jahr wird das Jahreskonzert wieder in Form eines Doppelkonzerts gestaltet. Konzertpartner hierzu ist, neben der Jugendkapelle des Musikvereins, erstmals unter der Leitung von Simon Wiesenbach aus Nußbach, die Stadtmusik aus Elzach unter der Leitung von Siegfried Rappenecker.

Garantiert ist auch in diesem Jahr wieder für jeden Geschmack der Zuhörer etwas dabei. Konzertbeginn ist am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr im Schonacher Haus des Gastes, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.