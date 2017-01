Schonach Musik zwischen Sammlerstücken im "Kuckuck"

Dieses Jahr hatte Familie Schwer die "Frederick Street Band" in den Räumen der einstigen Kuckucksuhrenfabrik der Gebrüder Kuner zu Gast.

Die vier Männer der seit über 20 Jahren bestehenden Band aus Elzach und Umgebung beglückten das Publikum mit Blues, Rock, Pop und Folk-Musik aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Die eine oder andere Anekdote rundete das Programm ab.

Heinrich Kunz, Reinhard Göppert, Bernhard Makosch und Rolf Gehring begeisterten das vorwiegend ältere Publikum im "Kuckuck" vom ersten Akkord an. Und das war zahlreich in die ehemalige Kuckucksuhrenfabrik in der Schwarzwaldstraße gekommen. Im großen Saal war kein Durchkommen mehr, hier war es zeitweise heiß und stickig, hier herrschte echte Konzertstimmung. Wer schon früh kam, ergatterte einen Platz auf den vielen Sitzgelegenheiten zwischen den zahlreichen Sammlerstücken, ansonsten gab es Stehplätze.