Schonach Mountainbike-Netz wird attraktiver

Das habe sich jedoch stark verändert, so die Mitteilung des Ferienlandes. Mit der neuen MTB-Wegekonzeption wolle man nicht den "MTB-Profi" locken, sondern die breite Masse der Genussfahrer, die es bevorzugen, gemütlich die Landschaft zu erkunden. Seit einigen Monaten wurden verschiedene Strecken- und Routenvorschläge zusammengetragen. Diese Vorschläge möchten die Verantwortlichen an vier Infoabenden vorstellen. Auftakt ist heute, Dienstag, um 20 Uhr in Schonach im Haus des Gastes. Weitere Termine sind am Mittwoch, 22. März, um 20 Uhr in Schönwald, Uhrmacher-Ketterer-Halle, am Donnerstag, 23. März, um 20 Uhr in Furtwangen, Rettungszentrum, und am Mittwoch, 29. März, um 20 Uhr in St. Georgen, Stadthalle.

An diesen Abenden soll der Entwurf des Wegenetzes vorgestellt und Fragen beantwortet werden. In einem Video-Interview wird der stellvertretende Geschäftsführer und Justiziar des BLHV, Michael Nödl, ebenfalls Stellung nehmen. In einem weiteren Schritt werden dann mit allen Grundstückeigentümern die konkreten Pläne mit den Wegen besprochen.