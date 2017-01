Schonach Mit vollem Elan in die "Fünfte"

Kurz nach dem Monatswechsel geht das Fasnettreiben der Schonacher Narren in die zweite Runde. Eine weitere Nachbarzunft hat eingeladen. Das Narrentreffen der Triberger Narrenzunft findet am 4. und am 5. Februar statt. Dieses wollen natürlich auch die Schonacher Narren nicht verpassen und nehmen sich diesbezüglich viel vor. So können sich alle willigen Maskenträger aus Schonach vor dem großen Umzug am Sonntag um 10 Uhr im Poseidon/Jägerhaus in Triberg zum gemeinsamen Warm-Up einfinden. Um 11.15 Uhr gehen alle Versammelten mit Unterstützung der Kurkapelle Schonach in Richtung Stadtmitte.

Ein weiteres Ziel der Geißenmeckerer-Zunft ist das Vogteitreffen in Kolnau. Dieses findet am 11. und am 12. Februar statt. Am Samstag wird zum Kindervogteitreffen eingeladen.

Details über das Vogteitreffen in Kollnau sowie Informationen für das bunte Programm der eigentlichen Fasnetszeit zwischen Zunftabend und Aschermittwoch können dem Fasnetflyer, welcher an den üblichen Auslagestellen wie zum Beispiel Tourist-Information ausliegt, entnommen werden. Die Narrenzunft Schonach wünscht allen närrischen Lesern eine glückselige Fasnet.

Bustransfer für Kinder

Die Schonacher Zunft bietet Kindern und Jugendlichen der Zunft einen kostenfreien Bustransfer an. Die ausführende Zunft sowie die Jugendleiter der Schonacher Zunft wünschen sich ein reges Treiben an jungen Hästrägern auf den Straßen, deswegen gilt das Angebot des Bustransfers ausschließlich für Kinder und Jugendliche beziehungsweise für die beaufsichtigenden Elternteile.

Für Rückfragen bezüglich des Kindernarrentreffens steht für alle Interessierten, der Jugendvertreter der Zunft, Daniel Klausmann zur Verfügung unter der Telefonnummer 0175/2 31 21 04 oder per E-Mail unter Daniel.Klausmann@icloud.com.