Schonach Menschen individuell fördern

Und wieder ging ein Traum in Erfüllung: "Ich hatte mir gewünscht, in einer Praxis arbeiten zu können", ist die 22-jährige überglücklich. Hier sei die ganze Vielfalt des Logopädieberufes gegeben. Behandelt werden Patienten aller Altersgruppen in den Bereichen Sprachstörungen, Sprechstörungen, Stimmstörungen, Schluckstörungen. "Ich muss mich immer neu auf den nächsten Patienten einstellen", sagt Tina Müller. Eine Herausforderung, die sie mag.

Neben der Arbeit in der Praxis, kommt sie zudem drei Stunden wöchentlich in den Marienkindergarten in Triberg zur frühkindlichen Sprachförderung.