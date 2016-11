Schonach Mehrausgaben für Brandschutz schmälern den Haushalt

Hatte man 2011 noch 192 Schüler, rechnet man 2017 mit gerade noch 92 Schülern. Angesichts dieser Zahlen sehe er die Klassenzimmer im alten Schulgebäude stark gefährdet. Volker Lehmann sah das ähnlich und monierte die 90 000 Euro für den Brandschutz in der Schule. Der stehe bei 92 Schülern in keiner Relation.

Lehmann regte an, zu prüfen, inwieweit man diese Kosten drücken könne. Ortsbaumeister Paul stimmte zu, dass das Verhältnis nicht passe. Andererseits habe man in den vergangenen Jahren in Sachen Brandschutz nichts getan und anstehende Investitionen immer wieder geschoben.

Christian Herr (CDU) regte die Überlegung an, ob man die Klassenzimmer im alten Schulhaus zu Wohnräumen umgestalten solle.