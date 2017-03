Schonach Luther-Film läuft zum Jubiläum

Schonach/Triberg. Das ökumenische Bildungswerk Schonach lädt anlässlich des bevorstehenden Reformationsjubiläums in Kooperation mit den Kronenlichtspielen Triberg am Sonntag, 5. März, zu einer Vorführung des vielfach ausgezeichneten Films "Luther" ein. Los geht es um 17 Uhr in den Räumen der Kronenlichtspiele, Schulstraße 37a in Triberg.