Schonach Lieder und Süßigkeiten zum Abschied

In dem vorausgegangenen Vorspielabend haben alle Mitwirkenden die zahlreichen Zuhörer begeistert, was an dem kräftigen Applaus nach jeder Darbietung festzustellen war. Eifrig hat der Kinderchor lustige Lieder gesungen und bei "Cowboy Jim" ein Lasso in der Luft nachgeahmt. Zu "Im Lande Zimbi" sollten auch die Anwesenden den Refrain "Ipzipelip Zipelonikus" mit singen, was sich als schwierig erwies.

Bei den Instrumentalstücken waren sowohl moderne als auch klassische Lieder zu hören. Konzentriert und begeistert machten alle mit. Dass sich ständiges Üben auszahlt, war bei den präsentierten Stücken festzustellen. Da war etwa Anne Kramer mit ihrem Horn zu hören. Sie lernt seit zwei Jahren und "Auf, auf zum fröhlichen Jagen" sowie "Das Firmament" hat den Zuhörern bestens gefallen. Saskia Weber spielt sowohl Klavier als auch Klarinette. Sie hat anspruchsvolle Stücke professionell zu Gehör gebracht. Die Gitarrenschüler überzeugten zu "Ruby" mit ihren verschiedenen Gitarren.

Rosen für die Erwachsenen

Hehl hatte für die Erwachsenen als Abschiedsgeschenk jeweils eine Rose dabei. Als sie sagte: "Für die Schüler sind die Süßigkeiten draußen im Korb" kam lachend aus dem Hintergrund der Ruf "Die sind alle schon aufgegessen."

Mitwirkende: Schonacher Kinderchor mit Lehrerin Monika Hehl. Gitarrenklasse Michael Kimmel mit Celina Bach, Lulie und Gil Schlieter, Lucy Schmidt. Blockflötenklasse Beate Adam mit Johanna Bender, Anika Dotter, Emilia Förtsch, Kim Schmidt, Hannah Schachtmann, Julika Dotter, Joleen Schlieter, Ludia und Pirmin Sandner. Keyboardklasse Hubert Arnolds mit Jonas Wild. Hornklasse Florian Reis mit Anne Kramer. Saxofonklasse Monika Hehl mit Sophie Köhler, Hannah Kimmig, Mario-Giosué Buccio, Loris Velten, Tobias Disch, Laura Schwer, Luca Kienzler. Klarinettenklasse Monika Hehl mit Karina Dieterle, Emily Feibel, Saskia Weber. Querflötenklasse Elisabeth Kölle mit Jule Körbel, Lena Runge, Kristin Kammerer, Tatjana Schüssele, Lena Wenke, Gaby Liehl. Klavierklasse Oksana Sebova mit Franziska Schwer. Klarinettenklasse Elias Zuckschwerdt mit Laura Beha. Klavierklasse Gabriele König mit Saskia Weber. Gitarrenklasse Michael Kimmel mit Alexander Rhode, Jan Schachtmann, Lucy Schmidt, Ann-Kathrin Körbel, Maximilian Hackenjos, Gregor Spath. Schlagzeugklasse Jens Willi mit Konstantin Spath. Beatrix Scherer begleitete am Klavier Saskia Weber bei Phantasiestücke Op. 73 von Robert Schumann.