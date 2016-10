Schonach Lesen und Gutes tun

Anders als in den Vorjahren wird der beliebte Schonacher Kräutertee schon während dieser Veranstaltung verkauft. Die Einnahmen kommen wieder einem sozialen Projekt zugute. Der Marmeladenverkauf im Advent findet nicht mehr statt. Seit einigen Jahren steht "Effata" mit dem Herz-Jesu-Priester Pater Kuszman in Kontakt. Er leitet in Moldawien ein Kinderhaus und eine Sozialstation, die von Schonachern unterstützt werden. In dem Kinderhaus finden obdachlose und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche Hilfe.