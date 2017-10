Schonach Leidenschaft für Musik

Saso Avsenik ist der Enkel von Slavko Avsenik, dem Gründer der Oberkrainer. Unter seiner Leitung haben sich 2009 im slowenischen ­Begunje, der "Wiege der Oberkrainermusik", sieben junge Leute aufgemacht, ihrer Leidenschaft für die Musik nachzugehen und die Tradition weiterzuführen. Dass sich Enkel Saso vorgenommen hat, das Erbe anzutreten, ließ Slavkos Augen funkeln.

Die typisch "avseniksche" Körperhaltung beim Akkordeonspiel hat Saso geerbt, und auf die Unterstützung seiner Familie ist er stolz: Neben dem Großvater ist dies auch Onkel Vilko, der mit Slavko den Oberkrainersound vor 60 Jahren erfunden hat. Über 35 Millionen verkaufte Schallplatten und unzählige Auszeichnungen belegen den Erfolg der Musik und ihrer sympathischen und bodenständigen Protagonisten Vilko und Slavko Avsenik.

Sympathisch, unbeschwert und authentisch präsentiert sich die junge Gruppe in der achten Saison. Eine immer größer und jünger werdende Fangemeinde zeugt davon, dass die Kombination aus Tradition und Jugendlichkeit, gepaart mit Musikalität großen Anklang findet. Neben Fernsehauftritten, der Auszeichnung mit dem "Musi Edelweiss" durch den ORF als Newcomer des Jahres 2012 und rund 180 Auftritten pro Saison ist Saso Avsenik besonders stolz auf drei Solo-Tourneen in Österreich, für die er das Programm eigenständig erarbeitet hat. "Vor einem begeisterten Publikum in ausverkauften Häusern wie dem Stefanien-Saal in Graz oder dem Bregenzer Festspielhaus auftreten zu dürfe, ist der aller schönste Lohn für die Arbeit", betont der Musiker.