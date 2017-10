Schonach Landwirte legen selbst Hand an

Der Breitbandausbau in Schonach geht in die nächste Runde. Der offizielle Startschuss für den zweiten Bauabschnitt fiel am Donnerstagabend.

Schonach. In den Außenbereichen Rensberg und Hinterlauben wird derzeit eifrig gebuddelt. Landwirte und Anwohner sorgen gemeinsam dafür, dass die Leerrohre für die Breitband-Glasfaser in den Boden kommen.

Elf Teilnehmer sind es am Rensberg und sechs im Hinterlauben. Alle packen kräftig mit an, auch Axel Duffner vom Hotel "Schöne Aussicht" steigt in den Graben, obwohl sein Haus im Nachbarkreis angesiedelt ist. "Aus Solidarität – und nebenbei habe ich ja das Pachtobjekt Gasthaus ›Zum Karlstein‹ auf Schonacher Gemarkung", erzählt er lachend.