Schonach Kurkapelle bestätigt ihr hohes Niveau

Gäste punkten mit einem stilvollen Auftritt

Einen höchst stilvollen Auftritt hatten die Gäste aus Elzach. Stadtmusikdirektor Siegfried Rappenecker konnte durchaus auch sehr energisch eingreifen, wenn seine Musiker zu laut wurden. Die Musikauswahl sei eine Auswahl aus dem Jahreskonzert, das die Stadtmusik vor wenigen Wochen gegeben hatte, wie Dieterle bei der Begrüßung der Musiker aus dem Nachbarkreis betonte. Dabei reichte ihr Spektrum von "Procession of Nobles" von Nicolai Rimsky-Korsakov bis hin zu "Soul Bossa Nova" von Quincy Jones. Mal einschmeichelnd, mal fulminant treibend sorgte die Kapelle in großer Besetzung für viel Begeisterung und entführten das voll besetzte Haus des Gastes in vieler Herren Länder, immer gut vorbereitet durch Moderator Claus Landwehr.

Mit sehr viel Vorschussapplaus bedacht, bewies der wohl jüngste Dirigent in der Geschichte der Kurkapelle Schonach eindrücklich, dass er dieser Arbeit sehr wohl gewachsen ist. Mit dem "Singapore Flyer" setzte die Kurkapelle den ersten musikalischen Akzent, um dann durch die Geschichte nach Pompeji zu reisen. Nach den hochkarätigen Ehrungen wurde der Ehrenmarsch "Unter dem Doppeladler" intoniert.

Hannah Kimmig und Claudia Kienzler brachten das Auditorium zu jedem Stück auf den neuesten Informationsstand. Sie zeigten zum Stück "Omens of Love" auch ein Stück von sich selbst und sprachen über die Attribute, die sie selbst als "Omens of Love" sehen. Nach der Titelmelodie aus "Beauty and the Beast" und dem "Kaiser Friedrich- Marsch" hätte eigentlich Schluss sein sollen, doch mit energischem Beifall erwirkte das Publikum noch eine Zugabe.

Der Verbandspräsident des Schwarzwald-Baar-Kreises Heinrich Glunz ehrte danach Gerhard Berberich mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände, eine der wohl höchsten Ehrungen, die ein Musiker erreichen kann. Vom Bund deutscher Blasmusikverbände erhielt Urban Kammerer die Große Goldene Ehrennadel, die Ehrenmitgliedschaft des Blasmusikverbands verbunden mit der Verbandsehrennadel in Gold sowie auch die goldene Ehrenmünze der Gemeinde Schonach für dessen 50-jähriges Engagement.

40 Jahre hat der langjährige Vorsitzende des Schonacher Musikvereins, Joachim Müller, hinter sich, doch für Glunz ist er zugleich "Aufpasser und Ideengeber" im Verband, wo er ebenfalls schon viele Jahre tätig ist. Er wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbands ausgezeichnet.