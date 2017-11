Schonach Kult-Programm der Eventfabrik kommt an

Schonach. "Back to the 1980er" hieß es im Foyer des Haus des Gastes in Schonach. Wiederum ein toller Erfolg für die fünf Mitglieder der Gruppe – der Abend war restlos ausverkauft.

Rund 250 Karteninhaber waren gekommen. Eine Abendkasse gab es keine mehr. So musste am Eingang bedauerlicherweise der eine oder andere Feierwillige abgewiesen werden. Diejenigen, die reinkamen, erlebten einen tollen Abend mit vielen Hits und Kultgetränken aus den 1980er-Jahren.

Das Foyer hatten die fünf Junens der Eventfabrik passend dekoriert, mit Schallplatten, CDs, Konzertpostern und Diskokugel kam Disco-Stimmung auf. Dazu passende Getränke wie "Grüne Witwe" oder "Gedoppte" und das 80er-Feeling war da.