Schonach Kuckucksuhren sind bei Stars begehrt

Doch zurück zu den Fußballspielern. Der SC Freiburg lässt sich, genau wie jeder andere Bundesligaverein, jährlich ein neues Trikot designen. Für die neue Bundesligasaison 2017/18 möchte der Verein seine Heimatverbundenheit noch mehr herausstellen und so sind auf den Trikots Schwarzwaldmotive integriert. Dort sind auf den von einem Trikothersteller gefertigten Shirts Bäume zu finden.

Um diese Heimatverbundenheit zu verdeutlichen, werden die neuen Trikots mit Hilfe von Fotoarbeiten präsentiert, die im Umfeld des bekanntesten Schwarzwaldprodukts aufgenommen wurden – der Kuckucksuhr.

Es lag nahe, die Aufnahmen in Schonach zu schießen, da zum einen der SC seit Jahren moderne Kuckucksuhren von "Romba" bezieht, um diese an Spieler, Funktionäre und auch Gegner-Mannschaften zu überreichen. Zum anderen werden diese Uhren nach wie vor in den historischen Räumen der Kuckucksuhren-Manufaktur produziert, die fast einem Museum gleichen und eine sagenhafte Atmosphäre für Fotoarbeiten bieten. So wurden SC Spieler nach Schonach geschickt, die von Fotografen, Helfern der Trikotfirma und einer Visagistin empfangen wurden, um den Fußball mit der Kuckucksuhr im Bild zu vereinen. Die Werkstatt, in der die Uhren von Hand montiert werden, hatte sich laut Besitzerfamilie Haas zu einem Hollywood-ähnlichen Fotostudio verwandelt.

"Eine Spedition war nötig, um sämtliche Lampen, Stative und Reflektoren zu liefern, die für die Aufnahmen benötigt wurden", plaudert Ingolf Haas aus dem Nähkästchen. "Auch den Profispielern hat es sichtlich Spaß gemacht, eine Kuckucksuhren-Manufaktur hautnah zu besichtigen und auch die künstlerischen Arbeiten von unseren Kindern Selina und Enya zu bestaunen. Starspieler Nils Petersen brachte sogar seine Mutter und Oma mit, die es sich nicht nehmen ließen, einiges an Kunst mit nach Hause zu nehmen."

"Nun heißt es für die neue Spielsaison Daumendrücken, dass es der Club weit nach oben schafft", betont Familie Haas und ergänzt lachend: "Schon gewonnen hat die Kuckucksuhr, denn über ein Jahr hinweg werden alle SC Freiburg Trikots mit Fotoarbeiten beworben, die in Schonach entstanden sind."