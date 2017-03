Schonach Kleinbetrieb in Schonach erhält einen Zuschuss

Schonach (bk). In Schonach darf sich ein in der Gemeinde investierender Kleinbetrieb über eine Förderung in Höhe von 200 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) freuen. Das Projekt hat laut Mitteilung des Ministeriums Ländlicher Raum und Verbraucherschutz ein Investitionsvolumen von knapp zwei Millionen Euro. Es gehört zu den 26 geförderten Projekten im Schwarzwald-Baar-Kreis, mit denen ein Investitionsvolumen von 32,2 Millionen Euro angestoßen wird.