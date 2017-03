Schonach Kirschtorte für Geburtstagskind

Der Norweger Magnus Krog feierte am Sonntag seinen 30. Geburtstag. Schon an der Langenwaldschanze bekam er aus tausenden Kehlen ein Ständchen gesungen. Am Abend bekam er eine Schwarzwälder Kirschtorte geschenkt, die ihm Heidi Spitz vom Schonacher Organisationskomitee überreichte. Das angebotene Messer zum Aufschneiden schlug er aus, biß gleich beherzt in die Torte und bot auch seinen Sportlerkollegen einen Happen an.

Schonach. "Gestern wussten wir noch nicht, ob wir uns heute wieder hier treffen können", spielte Pohl auf die Wetterkapriolen an und freute sich, dass man nun sogar einen super Wettkampf erlebt habe. Dafür dankte er allen Beteiligten für ihre "tolle Arbeit".

Auch Bürgermeister Jörg Frey sparte in seinen Grußworten nicht mit Lob. Es seien Weltcups der Extreme gewesen: Noch nie hatte man so viele Zuschauer, noch nie konnte man in kurzen Hosen die Wettkampfarenen präparieren und noch nie gab es in Schonach einen deutschen Doppelsieg. Das alles sei nur dank der vielen Helfer aus Schonach und Umgebung möglich gewesen, die Phantastisches geleistet hätten. Dafür forderte er vom Publikum einen großen Applaus, den dieses auch gerne gab.