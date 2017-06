Schonach Kindergarten jubiliert

Der Eine Welt-Kreis baut am Samstag von 8 bis 13 Uhr den Flohmarkt auf. Wer noch Bilder, Geschirr, Spielzeug und weitere brauchbare Gegenstände hat, kann sie am Samstagvormittag ins Pfarrzentrum bringen. Der Flohmarkt-Erlös ist für das Malawi-Projekt des Furtwanger Studenten Philipp Müller bestimmt. Mit dem Geld soll Kindern in Afrika eine Schulbildung ermöglicht werden.

Am Sonntag ist um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche eine Wortgottesfeier mit dem Thema "Arche Noah". Sie wird von den Kindergartenkindern gestaltet und vom Triberger Familienchor musikalisch umrahmt. Diakon Klaus-Dieter Sembach leitet den Jubiläums-Gottesdienst zum 125-jährigen Bestehen des Kindergartens St. Raphael. Anschließend beginnt das Pfarrfest mit dem Frühschoppen, zu dem der Handharmonika-Spielring Livemusik präsentiert. Am Nachmittag unterhält die "Alte Garde" musikalisch. Emilian Kienzler steht ab 11.30 Uhr mit seinem Traktor bereit, um Kinder durchs Dorf zu fahren. Josef Spath bietet um 14 Uhr eine Orgelbesichtigung in der Kirche an. Der "Kairos"-Chor baut einen Stand mit Eiskreationen auf.

Der Festerlös geht als Jubiläumsgeschenk an den Kindergarten für ein Kletter-Element auf dem Spielplatz.