Der Schonacher Kinderchor hat in der Adventszeit viele Aufträge – ob im Pflegeheim von Triberg oder beim Lebendigen Adventskalender. Zum ersten Mal öffneten die Kinder nun in der Ginsterstraße bei Irene und Michael Dieterle ein Adventsfenster. Fröhliche Weihnachtslieder von "Kling Glöckchen kling" bis zu "In der Weihnachtsbäckerei", hatten die kleinen Sänger in ihrem Repertoire. Sie wurden auf dem Keyboard begleitet von ihrer Musiklehrerin Monika Hehl. Zahlreiche junge Familien bewunderten den musikalischen Nachwuchs und sparten nicht mit Beifall. Foto: Kienzler