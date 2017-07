Schonach Kinder bauen eigene Werkzeugkiste

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Handwerkzeughersteller Wiha erlebten 29 Kinder der Maxi-Gruppen des Schonacher Kindergartens St. Raphael die Welt der Handwerkzeuge und bauten eifrig ihre ersten eigenen Werkzeugkisten mit Spaß und tollem Ergebnis.

Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss nur in den St. Raphael Kindergarten gehen. Dort haben 29 "Maxis", also die im kommenden Jahr schulreifen Kinder, für eine Woche lang alles über Werkzeuge, ihre Herstellung und deren Einsatz gelernt. Die Kinder konnten in die Welt der Handwerkzeuge eintauchen und spielerisch an das selbstständige Tüfteln, Drehen, Schrauben und Hämmern ausprobieren.

Zum Auftakt stand ein Besuch der Wiha-Fertigung in Schonach auf dem Programm. Kleine Arbeits-Stationen wie das Erfühlen von einzelnen Werkzeugen oder das Ausmalen von Werkzeug-Bildern erwarteten die Nachwuchs-Handwerker ebenfalls. "Es war toll zu sehen, wie sich alle staunend in der Fertigungshalle umsahen, sich alles erklären ließen und dann mit dieser Begeisterung selbst aktiv werden wollten", freut sich Katharina Granacher, selbst Wiha-Auszubildende, die das Kindergartenprojekt betreute.