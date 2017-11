Schonach Keine Karten mehr für 1980er-Party

Schonach. Zur 1980er-Party unter dem Motto "Back to the 80’s" lädt die Schonacher Eventfabrik am Samstag, 18. November, ins Foyer im Haus des Gastes ein. Neben echten Kultgetränken aus den 80ern gibt es auch einen Weinstand und Snacks für den kleinen Hunger. Die Partygäste müssen 18 Jahre alt sein. Einlass ist ab 20 Uhr. Wie die jungen Organisatoren der Eventfabrik am Donnerstagabend mitteilten, gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse nun keine Karten mehr. "Wir sind restlos ausverkauft", freuen sie sich über die gute Resonanz im Vorfeld.