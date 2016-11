Schonach Katja Kern ist Friseurin mit Herz und Seele

Katja Kern machte von 2007 bis 2010 ihre Ausbildung in einem Furtwanger Salon. Gleich danach wechselte sie in ihren Heimatort Schönwald zum Salon Haarwerk. Im September 2013 entschloss sie sich, auch den Meister in ihrem Handwerk zu absolvieren und zwar in Vollzeit.

Schon immer, so erzählt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, machten sie und ihre Kolleginnen aus dem Schönwälder Salon Fort- und Weiterbildungen, schauten sich die neuesten Trends an, kamen so sogar bis nach Mailand.

Im Frühjahr kam nun ein Firmenvertreter auf sie zu, der ihren Arbeitgeber mit Styling- und Pflege-Produkten beliefert. Dieser berichtete, dass der Hersteller wie jedes Jahr zehn Friseure aus Deutschland und Österreich zu einem Workshop nach London einladen würde. Allerdings seien nur noch eineinhalb Wochen Zeit für die Bewerbung. "Ich dachte mir, versuchen kann ich es ja, vor allem weil es die letzte Gelegenheit war, zu diesem Event zu kommen", schmunzelt Katja. Denn das Höchstalter für Teilnehmer ist 25 Jahre, und das erreichte sie just in diesem Jahr.