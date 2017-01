Schonach. Am Samstag, 28. Januar, findet das traditionelle Karltreffen in Schonach statt. Das Treffen beginnt ab 19.30 Uhr im Schwarzwaldgasthof Schwanen. Hierzu sind alle mit dem Namen Karl, Karlheinz, Karla, Karoline und so weiter eingeladen. Das Namenstagtreffen ist diese Jahr von besonderer Bedeutung, da es zum 40. Mal stattfindet.