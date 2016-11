Schonach Kapellen trumpfen mit Menü auf

Schonach. Den Auftakt machte die Jugendkapelle des Musikvereins Schonach. Unter der Leitung von Dirigent Markus Kammerer eröffnete sie das musikalische Menü. Mit Arrangements aus Tabaluga und der britischen Popgruppe Coldplay begeisterte die junge 32-köpfige Truppe ihre Konzertbesucher im Haus des Gastes. Sie servierten mit "Let it go" aus der Eisprinzessin ihrem Publikum eine Dessert-Zugabe. Das Jugendprogramm moderierten Hannah Kimmig, Hanna von Stemm und Sina Luik.

Klaus Dieterle, der Vorsitzende des Musikvereines, begrüßte mit Elia Arnold, Tobias Disch, Loris Velten, Elia Kimmig und David Feibel fünf neue Mitglieder in der Jugendkapelle. Außerdem, so betonte er, sind derzeit weitere 13 Zöglinge bei der Jugendmusikschule und bei Daniel Offenburger, dem Dirigenten der Kurkapelle, in Ausbildung.

Den zweiten Konzertteil bestritt die Stadtmusik Schramberg. Über die ehemalige Musikerkollegin Anja Gebert knüpfte der Musikverein den Kontakt in die nahe Schwarzwaldstadt und im nächsten Jahr wollen die Schonacher Musiker sich revanchieren und dort das Oktoberfest musikalisch aufmischen. Unter der Leitung von Dirigent Meinrad Löffler präsentierten sich nahezu 70 Musiker in Bestform. Mit großer Lust und Leichtigkeit sowie perfekter Präzision spielten sie sich durch ihr facettenreiches Programm, gespickt mit tollen Sololeistungen. Dieses Festmenü krönte Trompetensolist Jonas Rehm bei der 1. Saturday Serenade Manhattan von Philip Sparke. Ohne eine Zugabe ließen die Konzertbesucher die Schramberger Stadtmusik nicht von der Bühne.