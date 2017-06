Schonach. Der Bundestagskandidat Volker Goerz, Bündnis 90/Die Grünen, lädt am Montag, 12. Juni, von 18 Uhr bis 20 Uhr ins Gasthaus "Zur Stadt Triberg" zu einem themenoffenen Austausch ein. Interessierte können sich dabei mit ihren Anliegen und Fragen an den Bundestagskandidaten wenden, ihn kennenlernen und ihm Themen und Anliegen für die Bundespolitik an die Hand geben.