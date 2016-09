Schonach Kaltenbach-Mode macht Neuanfang

"Ohne die Treue unserer Kunden und die trotz Insolvenz guten Umsätze hätten wir keine Chance gehabt, das neue Unternehmen noch auf die Beine zu stellen", so Kaltenbach und fügt hinzu: "Wie versprochen werden alte Gutscheine von früher nun auch im neuen Unternehmen wieder eingelöst." Über den neuen Namen hält sich das Unternehmen noch bedeckt. "Kaltenbach" werde aber nur noch für einige Wochen über den Geschäften stehen.

Andere Bereiche des neuen Unternehmenskonzeptes werden schon offener kommuniziert. "Die Geschäfte in Schonach und Villingen bekommen eine neue Ausrichtung", verrät Kaltenbach. In Villingen wird der Jeans-, und Denim-Bereich deutlich gestärkt. In Schonach sollen zukünftig die eher klassische, oft bereits etwas ältere, und stark modisch orientierten Kunden in getrennten Geschäften angesprochen werden. Beide Geschäfte werden sowohl Damen als auch Herrenmode führen. Entgegen den Befürchtungen vieler Menschen werde das Angebot in Schonach somit nicht kleiner, sondern im Gegenteil eher größer.

Donaueschingen werde als größte Niederlassung des Unternehmens die Konzepte der anderen Geschäfte in sich vereinen. Insgesamt werde hier das größte Sortiment zu finden sein.

Obwohl die Kaltenbach-Brüder vieles bereits in den letzten Wochen vorbereitet haben, können Verträge mit Lieferanten und Dienstleistern erst jetzt neu geschlossen werden. Die komplette Umsetzung des neuen Konzeptes werde sich deshalb bis ins späte Frühjahr 2017 ziehen.