Im Rahmen des offenen Jugendprogramms des Schwarzwaldvereins Schonach fertigten zehn Jugendliche mit viel Spaß in der Fackelwerkstatt bei Jugendleiterin Ingrid Schyle ihre eigenen Fackeln. Dazu wurde ein grober Stoff in flüssiges Wachs getaucht und um einen Stock gewickelt. Nach dem Abziehen vom Stock wurde die Wachsrolle noch einmal in das flüssige Wachs getaucht und nach dem Erkalten verziert. Heraus kamen wunderschöne bunte Fackeln. Foto: Schwarzwaldverein