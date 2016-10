Schonach Jugend beweist Durchhaltevermögen

Schonach. "Ich freue mich sehr, dass ihr für uns tätig seid", begrüßte Bürgermeister Jörg Frey die Kinder und Betreuer in Schonach. Angeleitet wurde die Gruppe von dem Förster und Waldpädagogen Johannes von Stemm. Nachdem die zehn- bis 13-jährigen Kinder am Vortag einen Weiher am Rohrhardsberg frei geschnitten hatten, widmete sich die Gruppe dem Erlebnispfad im Ort. Über diese Instandhaltungsmaßnahme freute sich Bürgermeister Frey und half den Kindern tatkräftig, die letzten Geländerstangen zu befestigen. Zuvor löcherten die jungen Bremer Jörg Frey mit allerlei Fragen. Vom Lieblingsfußballclub bis hin zum Auto wurde alles erörtert. Frey lobte die Arbeit, welche die Kinder bisher ablieferten und spornte sie an, die Tage im Wald tatkräftig anzugehen. Gleichzeitig dankte er Johannes von Stemm, dass der Barfußpfad auf diese Weise eine Generalüberholung erhalten konnte. Die Kindergruppe war für eine Woche im Schwarzwald zu Gast. Sie zelteten in der Finstermatten. Bei den herbstlichen Temperaturen nötigte die Unverdrossenheit der Bremer Jörg Frey allen Respekt ab. Betreuer Jens Jürgenbering sah in der Herausforderung positive Aspekte für seine Schützlinge.

"Die Kinder nehmen das alles gut mit", erklärte er. Nach einer Woche in den Finstermatten schätzten sie alltägliche Dinge wie ein Bett und heißes Wasser völlig anders ein. "Wer nicht frieren will, muss Feuer machen. Strom haben wir auch keinen", beschrieb er den Aufenthalt. Für das Mittagessen im Wald gebe es Vesperbrote. Abends werde auf einem einfachen Kocher eine warme Mahlzeit zubereitet. Man gewöhne sich daran, fanden die Kinder. Viel wichtiger als alltägliche Annehmlichkeiten war den Betreuern, dass die Gruppe für ihre Leistungen Lob und Anerkennung kassieren konnte.

Die Teilnehmer konnten die Erfahrung machen, sich einer Aufgabe zu stellen, zielgerichtet ans Schaffen zu gehen und erleben, wie das Projekt fertig wird. Entsprechend stolz waren die jungen Bremer, als sie am Vortag das Ufer freigelegt hatten und sich der Weiher in einem völlig neuen Bild präsentierte. Den ganzen Sommer über leitete Johannes von Stemm verschiedene Gruppen zu Naturschutzmaßnahmen, Enthurstung, Freischneiden von Wegen oder zur Pflege der Auerwildflächen an. Zuletzt beschäftigte er in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt im Projekt Impuls eine Gruppe Berufsschüler, darunter junge ausländische Mitbürger. Obwohl Johannes von Stemm hinsichtlich der Verständigung einige Bedenken hatte, entwickelte sich die Arbeitswoche zu einem praktischen Sprachkurs für die jungen Ausländer. Alle zusammen genossen das besondere Gemeinschaftserlebnis.