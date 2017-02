Schonach Jubiläumswettbewerb im Josenpark

Auch das Lob der Teilnehmer für diesen Aufwand ließ nicht lange auf sich warten. "Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten", freute sich Schneider.

Aus wenig Schnee hatte das etwa 20-köpfige Team einen anspruchsvollen Parcours auf die Beine gestellt. "Wir haben extra alles neu aufgebaut, sodass alles in einer Line steht", bestätigte Schyle. Im oberen Streckenabschnitt warteten vier Hindernisse, sogenannte Hits, die die Skifahrer und Snowboarder wahlweise anfahren konnten.

Anschließend folgten noch zwei Sprünge über die beiden Kicker, an denen die Zuschauer vor der Josenalm einige professionelle Tricks bestaunen konnten.

Für die Bewertung der Teilnehmer waren acht Punktrichter aus dem Raum Hochschwarzwald zuständig. Punkte gab es für die Anfahrt, den Sprung und die Landung der 35 Athleten.

Diese waren in sechs Kategorien am Start. Unterschieden wurde zwischen Skifahrern und Snowboardern, Geschlecht und Alter. Jeder Wettkämpfer hatte dann in zwei Läufen die Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen.

Allerdings wurde nur der beste Run in die Ergebnisliste eingetragen. In der männlichen Ski- und Snow­boardklasse über 16 Jahren gab es durch die hohe Teilnehmerzahl zum Abschluss noch Finalläufe. Moderiert wurde das Spektakel von Philipp Scherzinger.

Das Alter der Starter reichte von zehn bis 30 Jahren. Sogar aus Stuttgart war eine Gruppe angereist. Dieser Andrang überraschte auch die Organisatoren positiv.

Skipark hat in puncto Angebot vor Ort nahezu keine Konkurrenz

Natürlich profitiere man davon, dass der Skipark einer der wenigen in der Region mit solch einem Angebot ist, wussten die heimischen Ausrichter. Gemeinsam mit einem weiteren Contest im Kandelpark bei Waldkirch ging dieses Event in Schonach zudem in eine Gesamtwertung ein.

Nach der sportlichen Veranstaltung ging es abends mit bester Unterhaltung weiter. Zunächst wurden die Kicker und Hits beleuchtet und sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre. So ließen es sich einige Begeisterte nicht nehmen beim sogenannten Nightshoot auch nach dem anstrengenden Tag in die Nacht hineinzuspringen.

Noch während dieser Lichtshow begann auch im aufgebauten Festzelt allmählich die After-Show-Party. Hier sorgten die DJs Säsch, Markus Schwer alias Hüpfer und Nino Locksen für die nötige Stimmung mit House- und Elektromusik.

Die Bewirtung wurde vom Josenparkteam selbst übernommen. Abschließend ging ein großer Dank an alle Sponsoren des Parks, die die engagierten Jugendlichen nicht nur unterstützten, sondern auch viele der Preise gestellt hatten.

Auch den kleinen Fans wurde am Sonntag die Sportart Slopestyle nähergebracht. Am Familientag am Winterberg konnten sie neben ersten Skiversuchen die moderne Sportart entdecken und so einiges über die Hindernisse und den Parcours in Erfahrung bringen.

In der DSV Skitty World wurden sie zudem für ihre erste Lift- und anschließende Abfahrt bereitgemacht.