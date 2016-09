Schonach Jeden neuen Schüler mit Handschlag begrüßt

Schonach. "Nächstes Jahr seid ihr die Zweitklässler, und dann könnt ihr das auch schon spielen", kündigte Schulleiterin Sabine Emde ihren ABC-Schützen bei der Einschulung an. Sie bezog sich auf die Flötenstücke, mit denen die Schüler der Klasse 2b die Gäste der Einschulungsfeier in der Aula begrüßten. Gemeinsam mit Klassenlehrerin Heike Zoll begrüßte sie jeden Schüler per Handschlag und überreichte ihm seinen Naturparkschulen-Ausweis. Der werde während den Unternehmungen und den Exkursionen immer getragen, und für den ersten Schultag hatte Sabine Emde ihnen einen Erinnerungsgruß hinein gesteckt. Mit einem kurzen ermutigenden Vers verabschiedete sie die Erstklässler und Heike Zoll in die ersehnte Unterrichtsstunde.