Schonach Jahrgangsbester erhält mehrere Preise

Schonach. "Ihr seid mein erster Abiturjahrgang als Direktor", begann Schulleiter Oliver Kiefer seine Ansprache und zeigte sich zufrieden mit den Leistungen der Schüler. Kiefer berief sich in seiner Ansprache zu Beginn der Veranstaltung auf die 17. Shell-Jugendstudie, die die Generation der Abiturienten als "bemerkenswert, überraschend und richtungsweisend" bezeichnet. Die junge Generation befinde sich im Aufbruch, sei anspruchsvoll und wolle mitgestalten und neue Horizonte erschließen, so Kiefer.

Höhen und Tiefen

Mit einem Notendurchschnitt von 2,4 lägen die Abiturienten wohl über dem Landesdurchschnitt, der jedoch noch nicht vorliege. "Mehr als ein Viertel von euch hat im Gesamtdurchschnitt eine Eins vor dem Komma", führte Kiefer weiter aus. Er betonte, dass es Ziel der Bildungseinrichtung Gymnasium sei, die Schüler bestmöglich für ihr weiteres Leben vorzubereiten. Rund 7500 unterschiedliche Studiengänge bundesweit und nochmal so viele Ausbildungsmöglichkeiten stünden der jungen Generation offen. Der Historiker Kiefer mahnte seine Abiturienten aber auch an, in der Gesellschaft Position zu beziehen, kritisch zu sein und in einem Geschichtsbewusstsein zu leben.