Schonach Ja zu neuer Lagerhalle

Auch dies, so Paul, käme dann eher für die Baugenehmigung in Betracht. Sollte der Rat zustimmen, so Paul weiter, würde man im nächsten Zug in die Bekanntmachung gehen, dann stünde einem Bauantrag nichts mehr entgegen.

Der Rat nahm die Anregungen und Stellungnahmen zur Kenntnis und stimmte den vierten Änderungen des Bebauungsplanes einstimmig zu.