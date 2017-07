Schonach Insgesamt 48 Jugendteams am Start

Schonach. Der FC Schonach hatte am Wochenende zum "FC-Fäscht" mit Barfuß-Cup und Jugendtagen eingeladen.

Am Freitag um 19 Uhr ging es mit dem Barfuß-Cup los. Die Teams, die jeweils aus drei Schützen und einem Torwart bestanden, traten aus neun Meter Entfernung – wie der Name schon sagt – barfuß an, um den Ball im Tor zu versenken. 20 Teams traten an und kämpften um die Siegerprämien für die ersten vier Platzierten. Am Ende gewannen die "German Wings" vor "Ajax Dauerstrom", "Ballert das rein Istanbul" und den "King Squades".

Am Samstag und Sonntag war die Jugend dran. Am Samstag spielten die D-Junioren auf dem Kleinfeld je zwölf Minuten. Hier gab es eine Premiere: Mit dem FC Schaffhausen aus der Schweiz war zum ersten Mal ein ausländischen Team mit dabei. "Die Schweizer haben über die DFB-Turnierbörse unsere Veranstaltung gefunden und sich angemeldet", freute sich Christian Hock vom FC Schonach.