Schonach Initiator des Schwarzwaldpokals ist tot

Im Jahr 1981 holte er zudem die Nordische Junioren-Weltmeisterschaft nach Schonach. Diese unvergesslichen Winterspiele waren deshalb ein einmaliger Erfolg, weil Gemeindeverwaltung, Skiclub und Ernst Schmieder bestens zusammenarbeiteten. Letzterer stellte damals als Wiha-Geschäftsführer alle möglichen Kommunikationsmittel zur Verfügung. Anlässlich der JWM konnten der notwendige Ausbau und die Finanzierung der Langlaufloipen, des Skistadions und der Neubau der Langenwaldschanze ermöglicht werden.

Junioren-WM 1981 und 2002 mit ins Dorf geholt

"Auch die dreiteilige Sporthalle mit Kraftraum, die heute allen Sport treibenden Vereinen im Ort und der Schule zugute kommt, würde es ohne die unglaublichen Kontakte Ernst Schmieders heute so nicht geben", betont Bürgermeister Jörg Frey. Ihm und seinen Beziehungen sei es mitzuverdanken, dass die JWM nach Schonach kam und auch ein zweites Mal 2002 im Skidorf erfolgreich ausgetragen wurde. Hier habe er erneut im Hintergrund gewirkt, bevor die Langenwaldschanze ein weiteres Mal mit finanziellem Aufwand modernisiert werden konnte. "Schonach hat ihm viel zu verdanken. Er war ein mehr als verdienter Bürger, der stets das Allgemeinwohl im Auge hatte", so Frey.

Zur Welt kam Ernst Schmieder am 25. Juni 1925 in Schonach, wo er die Volks- und später die Handelsschule besuchte. Bei der Firma Rombach und Haas absolvierte er eine kaufmännische Lehre. 1943 wurde er zum Arbeits- und Wehrdienst eingezogen. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft. Nach seiner Heimkehr 1945 arbeitete er bei der Firma Willi Hahn, Schraubwerkzeuge. Sein Fachwissen überzeugte den Seniorchef derart, dass er ihn nach wenigen Jahren zum Prokuristen und später zum Geschäftsführer ernannte. Über 43 Jahre lang leitete er das Schonacher Unternehmen erfolgreich. Im Alter von 65 Jahren trat er 1990 seinen verdienten Ruhestand an.

Ein Jahr zuvor kandidierte Schmieder für einen Sitz in der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Er wurde gewählt und vom Gremium zum ersten Stellvertreter des damaligen Bürgermeisters Albert Haas bestellt. Schmieder war in verschiedenen Ausschüssen vertreten und setzte sich auch hier engagiert für die Belange der Gemeinde und der Bürger ein, insbesondere als es um den umstrittenen Anschluss Schonachs an die Bodensee-Wasserversorgung ging. Aus persönlichen Gründen trat Schmieder im Sommer 1991 von seinem Ehrenamt zurück.

Seit 1973 war der Kaufmann ferner im Aufsichtsrat der Volksbank Triberg tätig. Jahrelang agierte er überregional: 20 Jahre, 1971 bis 1993, als Schatzmeister beim Skiverband Schwarzwald (SVS) und bei den Freunden des Skisports im DSV. Für seine außerordentlichen Verdienste um den Skisport erhielt Schmieder vom SC, SVS und DSV mehrere Ehrungen. Beim SC, DSV zählte er zu den Ehrenmitgliedern – auch beim Turnverein Schonach.

Das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt Schmieder 1982 "in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste".

Mit seinen fünf Kindern, sieben Enkelkindern, weiteren Verwandten, langjährigen Freunden und Weggefährten trauern auch heimische Skiportler, die er vielfältig unterstützte, um den Verstorbenen. In seinem Sinne ziehen die Angehörigen anstelle von Blumen- und Kranzgaben Spenden zur Förderung des Skinachwuchses Schonach-Rohrhardsberg vor. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, 13. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Schonacher Friedhof statt. Seine Frau Julie, geborene Duffner, mit der Ernst Schmieder über 60 Jahre verheiratet war, starb am 4. Januar dieses Jahres.