Schonach Indoor-Spiele sind jetzt angesagt

Natürlich sei noch Luft nach oben, aber das werde es wohl immer geben, schmunzelte sie. Gerne dürften noch mehr junge Menschen zwischen zehn und 17 Jahren den Jugendraum besuchen. An diesem Nachmittag waren es 14 Jungen und Mädchen, die gekommen waren: Corinna Kienzler hatte ein Kickerturnier angeleiert. "Wir haben eine Fragebogenaktion, ein Jugend-Hearing durchgeführt. Nach der Auswertung der Fragebogen haben wir, in Absprache mit unseren jungen Besuchern, einmal im Monat ein besonders Event, wie eben heute das Kickerturnier. Wir hatten auch schon am Weltmädchentag Zumba angeboten mit Zumba-Trainerin Tanja Herdner, was ebenfalls gut ankam. Auch möglich wären ein Billard-Turnier, Dart oder, in Absprache mit der Kirchengemeinde, auch mal ein Kegel-Nachmittag", erzählte die junge Leiterin über die Möglichkeiten.

Die reinen Indoor-Spiele seien natürlich auf die Jahreszeit Spätherbst und Winter begrenzt, erzählte sie weiter. Der Jugendraum ist stets am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr geöffnet für junge Menschen zwischen zehn und 17 Jahren. Und spannend sei es auch dann, wenn kein besonderer Event anstehe, betonte Corinna Kienzler.