Schonach In der Villa Kunterbunt geht’s rund

Die Gemeinde möchte berufstätigen Eltern die Möglichkeit geben, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Ferienbetreuung in den Sommerferien wird von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 8. September, angeboten. Die Betreuung kann nur wochenweise gebucht werden und findet täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 statt. Die Kosten für die Eltern betragen 25 Euro pro Kind und Woche.

Die Betreuung findet in den Räumen des ehemaligen Kindergartens Villa Kunterbunt statt. Berufstätige Eltern werden bei der Verteilung zuerst berücksichtigt. Kindergartenkinder können nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen, wenn der Kindergarten St. Raphael geöffnet ist. Lebensmittelunverträglichkeiten oder sonstige Allergien und Krankheiten müssen unbedingt mitgeteilt werden. Um in Notfällen Kontakt aufnehmen zu können, benötigen wir dringend die Telefon- oder die Handynummer, unter der die Erziehungsberechtigten ganztags zu erreichen sind.

Die Ferienbetreuung stellt keine Erziehungszeit und keine Kindergartenbetreuung dar. Wünschenswert wären bereits Kindergartenerfahrung der Kinder. Anmeldung bis spätestens 28. Juni. Anmeldeformulare gibt es bei Marlene Hummel, Telefonnummer 07722/9 64 81 41. Das Anmeldeformular für die Sommerferien kann im Internet unter www.schonach.de/leben-wohnen/kinderbetreuung-in-den-pfingst-und-sommerferien-2017 heruntergeladen werden.