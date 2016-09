Schonach Im Langenwald qualmen die Motoren

Schonach. Bereits zum 16. Mal fand auf der Kreisstraße 5751 die bei Motorrennsportlern in ganz Süddeutschland und der Schweiz beliebte "Slalom Trophy Schöne Aussicht" statt. Organisator der Veranstaltung ist Axel Duffner vom Hotel Schöne Aussicht in Niederwasser. Der Hotelchef ging aber für den MSC Hornberg auch selbst mit an den Start.

Aufgabe der Fahrer war es, die Strecke, die von Schonach nach Schönwald führt, so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und dabei möglichst keine der zu Slaloms aufgestellten Pylonen umzufahren. "Hier wird sowohl in der seriennahen Gruppe G, als auch in der Gruppe der moderat verbesserten und der stark verbesserten Fahrzeuge gestartet", erklärte der aus Heilbronn stammende Rennleiter Wilfried Ruoff die Gruppenstarts.

Der Fachmann, der selbst jahrelang Motorsport betrieb, kommentierte zudem das Geschehen auf der Strecke vom Wagen der Rennleitung aus. Die Rennstrecke sei in diesem Jahr 1800 Meter lang, erläuterte Ruoff im Gespräch.