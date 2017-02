Schonach Hilde Stürzl oft im Ehrenamt tätig

Nun ist sie in Oberbayern in der Stadt Dorfen im Alter von 90 Jahren gestorben. Ihr einziger Sohn, Thomas Stürzl, der mit seiner Familie in Dorfen wohnt, hatte seine Mutter in der Nähe in einem Altenheim untergebracht. Die Trauerfeier für die gebürtige Schonacherin findet am Mittwoch, 1. März, um 15 Uhr in der Schonacher Pfarrkirche statt.

Die Verstorbene wurde am 9. Oktober 1926 als Tochter des Ehepaares Häringer geboren. Mit zwei Schwestern ist sie am Wasserfallweg aufgewachsen. Dies war damals ein Feldweg, der nach Schönwald hinüber führte und in der Nähe des Wasserfalls kurz vor der Grenze zu Schönwald endete.

Viele Jahrzehnte später entstand dort die Verbindungsstraße zwischen den beiden Dörfern Schonach und Schönwald. Schon als Kind träumte Hilde Häringer von einer Tätigkeit am Schreibtisch, obwohl es damals nicht üblich war, dass Frauen einen Beruf erlernten. "Ich will ins Büro", sagte sie immer wieder zu ihren Eltern. Doch als sie mit 14 Jahren die Schonacher Volksschule verließ, musste sie erst einmal das damals obligatorische Pflichtjahr absolvieren. Ein Jahr lang arbeitete das junge Mädchen auf einem Bauernhof und betreute die vielen Kinder. Doch noch während des Krieges ging ihr großer Wunsch in Erfüllung und sie durfte eine Lehre als Buchhalterin beginnen. 1945 beendete sie ihre Ausbildung beim "Joggeli-Rudi" und arbeitete fortan in der Finanzbuchhaltung.