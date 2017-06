Schonach Herrgottstag bewegt Gläubige

Schonach. Aber nicht nur in Schonach, wo die Prozession für die ganze Seelsorgeeinheit erfolgte, marschierte die Kurkapelle in aller Herrgottsfrühe musizierend rund ums Dorf herum. In Triberg und Schönwald wurden die Bewohner ebenfalls nach alter Tradition mit Musik geweckt.

Schon am Vorabend hatten viele Schonacher am Umzugsweg ihre Fenster mit Fähnchen und Zweigen geschmückt. Auch Kirchenfahnen und Deutschlandflaggen wehten an manchen Häusern. Staunend bewunderten die Christen, die aus allen fünf Pfarreien in die Urbanskirche strömten, die beiden kunstvollen Blumenteppiche im Vorraum des Gotteshauses und auf dem Kirchplatz. Aber auch der lange Blumenläufer durch den Mittelgang, den Ministranten entworfen und mit diesjährigen Kommunionkindern gelegt hatten, erregte großes Aufsehen.

Nach dem feierlichen Einzug in die Kirche mit vielen Fahnen und allen beteiligten Gruppen eröffnete Pfarrer Andreas Treuer den Gottesdienst. Der Festgottesdienst wurde musikalisch an der Orgel von Josef Spath begleitet. Danach stellten sich die Vereine und übrigen Gläubigen zur Prozession rund ums Dorf auf. Angeführt wurden sie von Ministranten mit Kreuz und Fahnen. Der Musikverein von Schönwald umrahmte unter der Leitung von Gerhard Feiertag den Umzug musikalisch. Die Schonacher Kurkapelle ging ohne Instrumente, aber in schmucken Uniformen mit. Die Freiwillige Feuerwehr, der Turnverein, der Sängerkreis, der Spielring mit dem Trachtenverein, sowie zahlreiche Ministranten und Erstkommunikanten beteiligten sich ebenfalls.