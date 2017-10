Schonach Herbert Fehrenbach leitet weiterhin CDU-Ortsverband

Schonach. Der CDU Ortsverband Schonach hatte zur Hauptversammlung eingeladen. Der im Verlauf wiedergewählte Vorsitzende Herbert Fehrenbach begrüßte die Gäste, darunter Bundestagsmitglied Thorsten Frei und Landtagsmitglied Karl Rombach.

Seit der letzten Hauptversammlung im Jahr 2015 hatte sich einiges getan, wie Fehrenbach wusste. Vor allem im vergangenen Jahr stand für die CDU Schonach einiges an, neben dem Landtagswahlkampf vor allem rückte das 70-jährige Bestehen des Ortsverbands in den Blickpunkt. Dazu gab es einen Tanzabend im ehemaligen Netto-Markt in Schonach und einen Festakt, für den man den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel als Redner gewinnen konnte.

Im Juli 2016 fand die Nominierungsveranstaltung für die Bundestagswahl 2017 statt, die im Schonacher Haus des Gastes durchgeführt wurde. Hierfür war Thorsten Frei gleich zweimal zu Gast im Ort, zum einen bei einem Diskussionsabend beim "Moosi", zum anderen beim Haustürwahlkampf. Die Ergebnisse seien zwar bei Landtags- und Bundestagswahl nicht hervorragend gelaufen, so Fehrenbach, immerhin hätten aber die beiden Kandidaten Karl Rombach und Thorsten Frei mit sehr guten Ergebnissen den Einzug in die Parlamente geschafft. "Und Schonach zeigte sich mal wieder als die schwärzeste Gemeinde", schmunzelte Fehrenbach. Er bedanke sich bei den Mitgliedern für deren Unterstützung, besonderer Dank galt Familie Burger, die 2016 den ehemaligen Netto-Markt für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatte.