Schonach Helfer machen Weltcupfinale möglich

Am Samstag geht es ab 9 Uhr zum 51. Mal um den Schwarzwaldpokal. Am Sonntag findet ab 11 Uhr nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr in Schonach auch wieder das große FIS- Weltcupfinale in der Nordischen Kombination statt. Es geht um alles: Der Weltcup wird erst auf der Zielgerade zwischen den beiden besten Deutschen Kombinierern Eric Fenzel und Johannes Rydzek entschieden.

Obwohl die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage dem Schnee mächtig zu Leibe rückten, kann das Wintersportevent auf bestens präparierten Sportanlagen stattfinden: Die über die Wintermonate angelegten Schneedepots machen es möglich.