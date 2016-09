Schonach Heiße Fahrzeuge bei Slalomrennen

Optimale Zuschauerplätze sind an beiden Tagen entlang der Slalomstrecke eingerichtet, und ein gut informierter Streckensprecher wird das Geschehen auf der Slalompiste moderieren.

Start an beiden Tagen ist um 8.30 Uhr. Samstags bei der Langenwaldschanze an der Kreisstraße K 5157 zwischen Schonach und Schönwald und am Sonntag auf der Landesstraße L 110 am "Hinteren Ottoschwanden" in Freiamt. Aufgrund der Motorsportveranstaltung ist die Kreisstraße K 5157 von Schonach nach Schönwald gesperrt. Samstag von 5 bis circa 20 Uhr sowie am Freitag von 18 bis 20 Uhr.