Schonach Headhunter soll neuen Hausarzt finden

Durch diese Mehrausgaben weicht die tatsächliche Entwicklung stark vom ursprünglichen Plan ab, daher muss eine Nachtragssatzung erlassen werden. In dieser führte die Verwaltung auch gleich alle weiteren bekannten Veränderungen zur Planung auf. Man geht davon aus, dass sich bis zum Ende des Haushaltsjahres weitere Veränderungen ergeben werden – es sei aber, so Kämmerer Steffen Dold in der jüngsten Gemeinderatssitzung, davon auszugehen, dass sich diese insgesamt positiv auf das Ergebnis auswirken werden.

Verwaltungshaushalt: Die Kinderzuschüsse für die Baugebiete am Mühlenberg waren auf 15 000 Euro festgesetzt, dieser Ansatz soll um 10 000 Euro erhöht werden.

Um die Suche nach einem Hausarzt für Schonach voranzutreiben, beauftragte man einen Headhunter, Mehrkosten hierfür: 5700 Euro.