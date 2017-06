Schonach Großer Teil des Umsatzes durch Innovationen

Die Ehrung fand in Essen statt. Ranga Yogeshwar, Nikolaus Franke und Compamedia ehrten zum 24. Mal die Top 100. Wie dabei betont wurde, hat sich in der 160-jährigen Geschichte der SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG eines nicht geändert: "Das Familienunternehmen aus Schonach war und ist ein Synonym für Bewegung."

In seinen Gründungsjahren setzte der heute global agierende Spezialist für kundenspezifische Antriebslösungen zunächst nur Kuckucksuhren in Bewegung. Heute entwickelt und produziert der Systemanbieter die unterschiedlichsten Anwendungen.

Ganz gleich, ob in Fahrradschaltungen, Mahlwerken von Kaffeemaschinen, Rückspiegeln, Medizintechnikgeräten, Rollstühlen, Garagentoren oder Soundklappen in Abgassystemen: "Wir stehen nirgendwo drauf, stecken aber fast überall drin", sagt der Geschäftsführer Thomas Burger, der das Unternehmen in fünfter Generation leitet. Burger erkannte früh, dass technische Kunststoffe bei der Herstellung von Antriebslösungen immer bedeutender wurden.